Was Anwohner zu den Autos auf dem früheren Appellplatz sagen und wie Christoph Tischendorf vom Jugendforum die Lage beurteilt.

Warum sich junge Erwachsene seit Monaten nahe dem Flugplatz in Köthen treffen

Konflikte am Stadtrand

Sonnenuntergang auf dem Appellplatz der früheren Kaserne am Stadtrand von Köthen: Junge Menschen treffen sich, hören Musik, quatschen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Der Konflikt zwischen Anwohnern am Flugplatz und jungen Erwachsenen, die sich abends und nachts mit Autos nahe der Kreisverwaltung treffen, er schwelt weiter. Am Samstag gegen 20 Uhr parken jedoch nur drei Autos auf dem Ex-Appellplatz. „Es ist eine spontane Sache, wie viele Leute aufkreuzen, wenn Sie in zwei Stunden wiederkommen, ist der Platz voll“, ist sich Aaron (18) sicher. „Es ist schönes Wetter, und es ist Samstag“, ergänzt Leonie (19) und schaut über ihre Sonnenbrille.