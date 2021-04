Warum geht es bei der B6n bei Köthen aktuell keinen Meter mehr vorwärts?

Köthen - Am Montagmittag rund 100 Meter vor dem derzeitigen Ende der Bundesstraße 6n aus Richtung Autobahn 9 in Richtung Köthen. Ein Wildentenpaar fühlt sich rechts neben der Straße von Fußgängern aufgeschreckt. Die Idylle hat ein Ende. Das Pärchen sammelt schnell seine Kleinen - derer fünf - zusammen und flieht laut schnatternd und watschelnd in Richtung höheres Gras nahe Feldmitte. Diese kleine Episode ist ein Beleg dafür, warum Tier- und Umweltschützer bis zuletzt darum kämpfen, dass alle Verabredungen bezüglich Landschafts- und Tierschutz auch beim Weiterbau der Bundesstraße 6n eingehalten werden. Alle Autofahrer dagegen schütteln nur noch den Kopf.

Letzte Woche erst hatte Landesverkehrsminister Thomas Webel (CDU) zu den Straßenbauprojekten 2021 gesprochen. Und dabei auch wieder einmal die B 6n erwähnt (siehe nebenstehenden Beitrag). Erneut hat er Hoffnung gemacht, ohne dabei konkret zu werden. Und ganz nebenbei den Fertigstellungstermin einmal mehr um ein Jahr auf 2024 vorgezogen, obwohl die letzten Aussagen der Experten stets von 2025 ausgegangen waren.

Derzeit ist der Abschnitt der B6n nur frei für Baufahrzeuge

Grund genug für die MZ, noch einmal genauer beim Landesverkehrsministerium nachzuhören, wie es denn nun wirklich mit jener wichtigen Verkehrsader weitergeht, für die Webel und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) am 1. Dezember 2015 gemeinsam den Spatenstich gesetzt haben. Rund 10,5 Kilometer fehlen noch zwischen dem bereits befahrbaren Stück bei Thurland und Köthen. Dazwischen sind weitere zwei Kilometer bereits fertiggestellt, aber noch nicht freigegeben: „Nur frei für Baufahrzeuge“ steht dort auf einem Schild.

Und dabei wird es in diesem Jahr wohl auch bleiben, wie den Aussagen von Oliver Grafe, dem Regionalbereichschef Ost der Landesstraßenbaubehörde in Dessau-Roßlau zu entnehmen ist, in deren Regie Planung, Ausschreibung und Weiterbau dieses Abschnittes liegen und an den das Ministerium die Fragen der MZ weitergeleitet hat.

„In diesem Abschnitt werden in diesem Jahr keine Straßenbauarbeiten stattfinden. Es könnte sein, dass wir Ende des Jahres mit dem Anlegen von Baustraßen beginnen. Das wird aber frühestens im Oktober sein“, sagt Grafe. „Genau fest steht das aber noch nicht, weil wir noch nichts ausgeschrieben haben.“

Eine erneute Klage des BUND hat alle Planungen einmal mehr über den Haufen geworfen

Und Grafe bleibt auch bei seiner ursprünglichen Aussage, was den Zeitplan angeht. „Man kann das alles derzeit nur schlecht bewerten, weil da zu viele Faktoren mitspielen. Aber ein realistisches Ende der Arbeiten erscheint mir eher für das Jahr 2025 angesagt“, erklärt Grafe.

Eine erneute Klage des BUND kurz vor Ablauf der Frist im September letzten Jahres hat alle Planungen einmal mehr über den Haufen geworfen.

Waren es zunächst die Knoblauchkröten und andere schützenswerte Tiere, mit deren Erhalt sich die Gerichte beschäftigen mussten, so sind es dieses Mal angebliche Änderungen des Landesverwaltungsamtes an der Planfeststellung.

Der BUND wirft dem Landesverwaltungsamt vor, eine geänderte Planung des Straßenbauvorhabens genehmigt zu haben, in der ursprüngliche Maßnahmen zum Schutz bedrohter Arten nicht mehr enthalten seien. „Wir klagen ausdrücklich nicht gegen den Weiterbau der Bundesstraße, sondern gegen die geänderte Planfeststellung“, hatte seinerzeit Ralf Meyer, der Landesvorsitzende des BUND die Klage begründet.

„Wir sind in guten Gesprächen mit Landesverwaltungsamt und BUND. Bis zum Sommer hoffen wir auf eine Klärung, dann sehen wir im Herbst weiter“, erklärt LSBB-Regionalchef Grafe. „Die Bundesstraße 6n ist ein größeres Projekt, das uns durch die Verzögerungen aber noch längst nicht aus der Bahn wirft. Sagen wir es einmal so: Es ist eine liebgewonnene Baumaßnahme.“

Das Entenpaar mit seinem Nachwuchs ist längst im dichten, schützenden Gras verschwunden. Fußgänger stören mittlerweile auch nicht mehr, genauso wenig wie auch die Autofahrer in den nächsten vier Jahren. (mz/Karl Ebert)