Warum ein Syrer am Amtsgericht Köthen wegen unerlaubten Aufenthalts verurteilt wird

In dieser Straße in einem Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt hatte der Angeklagte gelebt.

Köthen/MZ. - Ein in der Stadt Südliches Anhalt lebender Syrer ist am Montag am Amtsgericht Köthen wegen unerlaubten Aufenthalts ohne Aufenthaltstitel zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt worden. Mit dem Urteil wurde ein gegen den 31-Jährigen verhängter Strafbefehl über 60 Tagessätze zu je 25 Euro deutlich gemildert, gegen den die Anwältin des Mannes Einspruch eingelegt hatte.