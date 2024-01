Mitglieder von zwei Vereinen aus dem Altkreis Köthen nahmen am Neujahrsempfang des Karneval-Landesverbandes teil.

Eckhard-Bodo Elze, hier mit Ministerin Zieschang und Verbandspräsident Vater, bekam den Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Gold mit Brillanten.

Magdeburg/MZ. - Karnevalisten von zwei Vereinen aus dem Altkreis Köthen haben am Sonntag am Neujahrsempfang des Karneval-Landesverbandes Sachsen-Anhalt in der Staatskanzlei der Landesregierung teilgenommen. Dabei handelt es sich um Karnevalisten der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö 1954 sowie Karnevalisten des Werdershausener Carneval Vereins (WCV) aus Gröbzig. Der Karneval-Landesverband Sachsen-Anhalt (KLV) hatte Vertreter von insgesamt 16 Karnevalsvereinen aus Sachsen-Anhalt nach Magdeburg eingeladen.