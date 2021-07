Warum DSDS-Sieger Ramon Roselli bei Fußball-Testspiel in Köthen aufgelaufen ist

Köthen/Bitterfeld/MZ - René Höllrigl war am Sonntag nach dem vierten sieglosen Vorbereitungsspiel schon ein wenig sprachlos: „Ich kann es mir auch momentan nicht erklären, was los ist.“ Der Verbandsligist bekam beim Sachsenligist SG Taucha ein 0:5 eingeschenkt. „Damit waren wir am Ende noch gut bedient“, weiß Höllrigl, „da gibt es so einiges zu besprechen.“ Bereits am Mittwoch, 19 Uhr wird sich zeigen, ob die Worte gefruchtet haben, dann ist BiWo beim Kreisoberligisten Petersroda zu Gast.

Langsam in Fahrt kommt BiWo’s Ligakontrahent Thalheim. Die Rot-Weißen gewannen am Samstag bei der SG Reußen (Landesklasse) nach Toren von Torsten Schmidt, Dennis Brunner, Jan Lindemann und Sofiane Batoure mit 4:0. „Ich bin erstmal zufrieden dass wir zu Null gespielt und offensiv vier Tore erzielt haben“, sagt Trainer André Herrmann, „in der zweiten Halbzeit hat die Zielstrebigkeit im letzten Drittel gefehlt. Im Vergleich zu den letzten beiden Spielen waren wir diesmal konsequenter in unserer Chancenverwertung.“

Der CFC Germania Köthen ist gut in die Vorbereitung gestartet, nach dem 3:1-Erfolg gegen die Thalheimer Elf am vergangenen Mittwoch, konnte der Landesligist auch am Samstag an die gute Leistung anknüpfen. Der ESV Delitzsch (Landesklasse Nordsachsen) konnte mit 2:0 bezwungen werden. Neben Steven Kürschner trug sich auch Charles Friedrich in die Torschützenliste ein. Dabei war Delitzsch mit einem ganz prominenten Spieler aufgetreten: Für den ESV wirbelte der letztjährige DSDS-Sieger Ramon Roselly im Angriff mit. Im Gegensatz zu seinen zwei Toren im Test in Ostrau letzte Woche blieb Ramon Kaselowsky, so heißt der DSDS-Sieger mit bürgerlichen Namen, in Köthen allerdings ohne Torerfolg.

Zwei Siege und eine Niederlage. Das ist die Test-Bilanz der Landesklassisten. Stahl Aken fegte dabei die Kickers aus Raguhn (Kreisoberliga) mit 8:0 vom Platz. Maximilian Alsleben (3), Eric Grabitzki, Patrick Belger, Lucas Rzeznitzeck, Max Helmer und Hannes Ufer trafen für die Elbestädter. Der FV Merzien drehte die Partie beim BSC Biendorf (Salzlandliga) nach 0:2 Rückstand noch und gewann nach Toren von Tim Franczak (2) und Philipp Müller die Partie mit 3:2. Borussia Görzig unterlag auf heimischen Platz trotz Führung noch mit 1:3.