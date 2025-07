Warum die Regenbogenfahne noch nicht vorm Rathaus in Köthen gehisst wurde

Vor dem Rathaus in Köthen werden am Montag die Flaggen der EU, der Bundes und des Landes (v.l.) auf halbmast gehisst.

Köthen/MZ. - Das am Montagvormittag angesetzte Hissen der Regenbogenfahne vorm Rathaus in Köthen – anlässlich des am Samstag geplanten Christopher Street Day (CSD) auf dem Marktplatz – wurde nach kurzer Absprache zwischen Stadt und CSD-Veranstaltern auf Donnerstag 10 Uhr verschoben.