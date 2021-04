VW landet an Abwasserpumpstation - Fahrer fährt sich fest und lässt Auto zurück

Löbnitz - In der Nacht zum Sonntag hat es zwischen Löbnitz an der Linde und Frenz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld einen schweren Unfall gegeben, bei dem der Unfallverusacher einen VW zurückgelassen hat.

Ein Zeuge hatte der Polizei am Sonntag, 11.April, gegen 10 Uhr ein beschädigtes Auto am Straßenrand gemeldet. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Fahrer des VW die Straße Zur Mühle/K2082 in Richtung Frenz befahren hat und nach einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen ist. Dort kollidierte mit einer Ausgleichstation für Abwasser.

Durch die Kollision fuhr sich das Auto augenscheinlich fest - und der oder die Fahrzeugführerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Pkw wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.