Weshalb die CDU das Verbot des Kot-Entsorgens in Papierkörben zurückzog und das Planschen an Brunnen Bußgeld kosten könnte.

Gefahrenabwehr in Köthen

Am Halleschen Turm in Köthen gib es einen Spender für Hundekotbeutel.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Im Hauptausschuss des Stadtrats Köthen, dem elf Stadträte und die Bürgermeisterin angehören, ist vergangene Woche rund eine dreiviertel Stunde über Änderungen in der Gefahrenabwehrverordnung diskutiert worden. Die CDU-Fraktion hatte zwei Anträge eingebracht, die die Pflicht von Hundehaltern betrifft, den Kot ihrer Hunde zu beseitigen. Die FDP-Fraktion beantragte, Vandalismus an Verkehrsschildern und -leiteinrichtungen in die Satzung aufzunehmen.