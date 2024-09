Ein Holzbalken, der sich von der Ladefläche eines Transporters gelöst hat, hat am Dienstag zwischen Wörbzig und Löbnitz an der Linde einen Unfall verursacht.

Köthen/Wörbzig/MZ. - Ein Holzbalken, der sich von der Ladefläche eines Transporters gelöst hat, hat am Dienstag, 17. September, auf der K 2086 zwischen Wörbzig und Löbnitz an der Linde einen Unfall verursacht.

Der 36-jährige Fahrer eines Transporters hatte die K 2086 gegen 17 Uhr in Richtung Löbnitz an der Linde befahren, als der Holzbalken von der Ladefläche des Fahrzeugs fiel. Der Balken geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte in der weiteren Folge frontal gegen einen sich aus Richtung Löbnitz an der Linde nähernden Lkw eines 61 Jahre alten Mannes.

Die Frontscheibe zerbarst bei dem Aufprall. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem nahe gelegenen Klinikum ärztlich versorgt werden mussten. Eine stationäre Aufnahme erfolgte jedoch nicht. Die Schadenssumme am Lkw beläuft sich auf annähernd 10.000 Euro.