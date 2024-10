Köthen/MZ/dho. - Einen ungewöhnlichen Einsatz hatten Köthener Feuerwehrleute am Montag. Gegen 16 Uhr war eine verunreinigte Straße gemeldet worden. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei nicht etwa um eine Ölspur, sondern um jede Menge Maiskörner.

Ein Fahrzeug eines landwirtschaftlichen Unternehmens habe seine Ladung verloren, erklärte Yves Kluge von der Feuerwehr auf MZ-Nachfrage. Offenbar sei eine Anhängerklappe aus unbekannten Gründen offen gewesen.

Die Folge sei eine Spur aus Maiskörner gewesen, die sich von Merzien bis in die Friedhofstraße auf Höhe des Amtsgerichtes gezogen habe. Die Straße wurde dann gereinigt. Am frühen Abend zeugten in der Nähe des Friedensparks nur noch Körner am Straßenrand von dem Malheur.