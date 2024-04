Maik Reichel, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, Anne Sarah Matviyets, Chefkuratorin des Berend Lehmann Museums in Halberstadt, und Anett Gottschalk, Leiterin des Museums Synagoge in Gröbzig (v. li.), präsentieren am 18. April in Halberstadt die Kooperationsvereinbarung.

(Foto: Martin Hanusch)