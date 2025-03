Köthen. - Seit Sonntagvormittag wurde ein 60-Jähriger aus Köthen vermisst. Nun gibt die Polizei Entwarnung: Der Mann ist wieder aufgetaucht.

Er sei zuletzt gegen 10 Uhr an seiner Wohnanschrift gesehen, heißt es. Trotz einer Fahndung der Polizei konnte der 60-Jährige zunächst nicht aufgefunden werden. Am frühen Montagmorgen sei der Mann eigenständig in seine Wohnung zurückgekehrt. Er sei wohlauf.