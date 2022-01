Vandalismus in Merzien - Traditionelle Weihnachtsgruppe mit Figuren verwüstet

Merzien/MZ - Verwüstet haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Merzien, Straße der DSF, eine aus sieben Figuren bestehende Weihnachtsgruppe, die alljährlich traditionell zur Adventszeit an der dortigen Bushaltestelle aufgebaut wird.

„Die Figuren wurden umgestoßen und dadurch die Verankerung mit dem Erdboden beschädigt. Von einem Schneemann wurde außerdem der Kopf abgerissen“, heißt es aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld. Der entstandene Sachschaden wurde mit ungefähr 300 Euro angegeben.