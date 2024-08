Bei einem Unfall ist eine 75 Jahre alte Fußgängerin verletzt worden. Die Polizei in Köthen sucht nach der Verursacherin.

Fußgängerin bei Crash in der Schalaunischen Straße verletzt: Radfahrerin flüchtet

Unfall in Köthen

Nach einem Unfall in Köthen ist die Polizei auf der Suche nach der geflüchteten Verursacherin.

Köthen/DUR. - In Köthen ist bereits am 24. Juni gegen 18.30 Uhr eine Fußgängerin in der Schalaunischen Straße auf Höhe der Ölmühlenstraße von einer bislang unbekannten Radfahrerin erfasst worden, wie die Polizei jetzt mitteilte.

Die 75 Jahre alte Fußgängerin wurde durch den Unfall verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrradfahrerin habe weder Name noch Anschrift hinterlassen und sei von der Unfallstelle geflüchtet, so die Polizei.

Sie wird wie folgt beschrieben:

scheinbares Alter ungefähr 18 Jahre

etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß

mittellange gelockte blonde Haare

blaugrüne Augen

Brillenträgerin

bekleidet mit einer kurzen Jeanshose und einem rosa T-Shirt

Zudem sei die Gesuchte mit einem silberfarbenen Damenrad älteren Modells unterwegs gewesen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Telefonnummer 03496/4260 entgegen.