Köthen/DUR. - Gegen 21.30 Uhr ist es am Montag an der Kreuzung Lelitzer Straße/Konrad-Adenauer-Allee in Köthen zu einem Unfall gekommen, so die Polizei.

Demzufolge beabsichtigte ein 20 Jahre alter Autofahrer, die Konrad-Adenauer-Allee von der Lelitzer Straße aus kommend in Richtung "Am Obstmustergarten" zu überqueren, heißt es. Auf der Kreuzung sei es zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen. Diese waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Schaden an beiden Fahrzeugen werde auf rund 30.000 Euro geschätzt. Eine 42 Jahre alte Frau sowie eine 37 Jahre alte Mitinsassin erlitten leichte Verletzungen und wurden ambulant in einem nahegelegenen Klinikum behandelt, so die Polizei.