Unfall in Friedrich-Ebert-Straße in Köthen - Betrunkener Radfahrer fährt plötzlich auf die Straße

Köthen/MZ. - Eine 28 Jahre alte Fahrerin eines Toyota war am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Köthener Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Weintraubenstraße unterwegs, als plötzlich auf ihrer Höhe ein Radfahrer vom Gehweg auf die Straße wechselte.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der 19-Jährige von der Pkw-Fahrerin erfasst, kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen kam zum Einsatz. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Radlers fest. Ein Test vor Ort wies ein vorläufiges Ergebnis von 1,7 Promille aus. Der Mann musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

An seinem fahrbaren Untersatz entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 200 Euro. Die Schadenssumme am Toyota wurde mit rund 500 Euro beziffert.