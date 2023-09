12.000 Euro beträgt der Sachschaden nach einem Unfall am Samstagmorgen in Köthen. Der Unfallfahrer war möglicherweise zu schnell unterwegs.

Unfall im Güterseeweg in Köthen - 21-Jähriger verliert Kontrolle über Fahrzeug

Die Polizei fuhr zu einem Unfall in Köthen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - „Augenscheinlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit“, so die Mitteilung aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld, habe sich am Sonnabend gegen 5.45 Uhr ein Verkehrsunfall in Köthen ereignet.