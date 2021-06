Unfall am Bahnhofsplatz in Köthen - Zwei Frauen in Daimler-Benz verletzt

Köthen - Zwei Menschen sind bei einem Unfall verletzt worden, der sich am Samstag gegen 19.15 Uhr in Köthen ereignet hat.

Nach dem ersten Stand der Ermittlungen befuhr ein 21-jähriger Fordfahrer die Friedrich-Ebert-Straße und wollte an der Bahnhofskreuzung bei ausgeschalteter Ampel nach links in Richtung Bahnhofsplatz abbiegen. Dabei kollidiert der Ford dann mit einem Daimler-Benz, in dem eine 49-jährige Frau saß. Sie war auf der Hauptstraße aus Richtung Kastanienstraße in Richtung Bahnhofsplatz unterwegs.

Die 49-Jährige und die 31-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Der Rettungsdienst brauchte sie ins Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt. (mz)