Ein betrunkener Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz in Görzig leicht verletzt. Er war mit 2,23 Promille unterwegs.

Betrunkener Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz in Görzig leicht verletzt.

Görzig. - In der Bahnhofstraße in Görzig (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) ist am Montagabend ein betrunkener 62-Jähriger mit seinem Motorrad gestürzt, teilt die Polizei mit.

Bei dem Sturz habe sich der Mann leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizisten nahmen Angaben zufolge während der Unfallaufnahme Anzeichen wahr, dass der 62-Jährige Alkohol konsumiert hatte.

Gestürzter Motorradfahrer in Görzig absolut fahruntauglich

Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, so die Polizei. Dieser habe einen Wert von 2,23 Promille angezeigt.

Zum Vergleich: Ab 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntauglich. Bei einem Wert über 3,5 Promille besteht Lebensgefahr. Ab einem Blutalkoholwert von 4 Promille drohen dem Betroffenen Atemstillstand, Koma und Tod.

Daher wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.