Die Nachfrage nach Reisen sei groß, viele Köthener würden trotz gestiegener Preise im In- und Ausland Ferien machen. Welche Ziele sind gefragt? Die MZ hat sich in drei Reisebüros erkundigt.

Umfrage in Reisebüros: Wohin es die Köthener im Winter und Sommer zieht

Köthen/MZ. - Nächste Woche beginnen die Winterferien in Sachsen-Anhalt. Viele Familien fahren in den Urlaub. Doch wie sieht es bei den Köthenern aus? Die MZ hat sich dazu in den Reisebüros Lehmann, Vetter und Reiseland Frömmigen erkundigt.