Über eine Rüstung - Anwohner sieht Einbrecher in altes Bahnhofsgebäude in Köthen eindringen

Köthen/MZ - Ein aufmerksamer Anwohner hat in der Nacht zum Donnerstag einen Einbruch in das ehemalige Bahnhofsgebäude in der Köthener Georgstraße verhindert.

Der Mann hatte am Mittwoch gegen 22.30 Uhr die Polizei über eine verdächtige Person informiert, die sich über eine Rüstung Zugang zu dem ehemaligen Bahnhofsgebäude verschafft hatte. Das Objekt wurde dann von herbei geeilten Beamten durchsucht. Im Kellerbereich konnte im Schein seiner Taschenlampe ein 37-Jähriger festgestellt werden, der der Polizei bereits hinlänglich wegen Eigentumsdelikten bekannt ist. Zudem fanden die Beamten im Korb seines Fahrrades diverses Werkzeug.

Zu Diebstahlshandlungen ist es nicht gekommen. Die Ermittlungen dauern an.