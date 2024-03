Ein Dieb wollte am Mittwoch Werkzeuge aus einem Baumarkt in der Langenfelder Straße in Köthen stehlen.

Die Polizei war in der Langenfelder Straße in Köthen im Einsatz.

Köthen/MZ. - Ein Dieb hat am Mittwoch, 14 Uhr, Werkzeuge aus einem Warenträger eines Baumarktes in der Langenfelder Straße in Köthen gestohlen und durch eine Nebentür das Gebäude verlassen. Auf ihn aufmerksam geworden, eilte ein 38-Jähriger hinzu und stellte sich dem Flüchtenden in den Weg. Mit zwei Mitarbeitern des Marktes konnte dieser gestellt werden.

Zurück im Geschäft unternahm der 36 Jahre alte Dieb einen weiteren vergeblichen Fluchtversuch. Durch die herbeigerufene Polizei wurde die Identität des Mannes festgestellt und eine Strafanzeige aufgenommen. Der Mann ist polizeibekannt. Das Diebesgut im Wert von circa 320 Euro wurde Mitarbeitern des Marktes übergeben.