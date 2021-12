Trotz ungünstiger Rahmenbedingungen: Aken geht mit ausgeglichenen Haushalt ins neue Jahr

Aken/MZ - Mit einem ausgeglichenen Haushalt geht die Stadt Aken in das neue Jahr. Der Haushaltsplan wurde in der vergangenen Stadtratssitzung am Donnerstag einstimmig beschlossen. Das 198 Seiten dicke Buch stand zuvor bereits in allen anderen Ausschüssen auf der Tagesordnung. Das Ergebnis war auch hier einstimmig.

Die Stadt Aken geht für 2022 von Erträgen und Aufwendungen von knapp 14,7 Millionen Euro aus. „Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2022 ist es der Stadtverwaltung trotz der ungünstigen Rahmenbedingungen gelungen, den Ergebnis- und Finanzhaushalt auszugleichen“, hieß es bereits im Vorbericht. Die ungünstigen Rahmenbedingungen: Aufgrund der Senkung der Schlüsselzuweisung des Landes und der Erhöhung der Kreisumlage stehen der Stadt Aken für 2022 knapp 314.000 Euro weniger zur Verfügung. Akens Liquiditätskredit liegt bei rund 3,5 Millionen Euro.

„Es ist ein gut vorbereiteter Haushaltsplan“, lobt Lothar Seibt (FPD), der den Haushalts- und Finanzausschuss leitet, die Arbeit der Verwaltung. Es gab wenig Reibungspunkte. Gleichwohl betont er auch: „Die Stunde der Wahrheit ist erst gegeben, wenn der Plan kein Plan mehr ist.“

Die Stadt Aken ist auch weiterhin damit beschäftigt, die Schäden des Hochwassers von 2013 zu beseitigen. Und diese schlagen ordentlich zu Buche: Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Hochwasserbeseitigungsmaßnahmen für 2022 auf rund 9,4 Millionen Euro. Konkret sollen damit etwa die Dorfstraße in Kühren sowie die Flur- und Parkstraße erneuert werden. Allein für die Erneuerung der Flurstraße bedarf es laut Haushaltsplan rund 2,5 Millionen Euro. Das Haus 2 der Kita „Borstel“ wird neugebaut, die Kosten belaufen sich dafür auf rund 1,25 Millionen Euro. Für den Regenwasserkanal Dessauer Chaussee werden 2,5 Millionen Euro veranschlagt.

Lobend erwähnt werden in der Debatte um den Haushalt aber auch die zahlreichen Investitionen für die Stadt Aken. „Wir haben viele Investitionen und viele freiwillige Aufgaben, an denen wir festhalten“, erklärte Elisabeth Zake, Fraktionsvorsitzende „Frei & Fair für Aken“. 13,6 Millionen Euro sind dafür veranschlagt. Von dem Geld soll etwa eine Hochleistungspumpe für die Wasserwehr angeschafft werden. Zahlreiche Baumaßnahmen im Bereich Burglehen, Finkenherd und Werner-Nolopp-Straße sind außerdem in Planung.

Für Ärger und Diskussion sorgte der Punkt der Anschaffung neuer Sportgeräte für den „Berliner Hof“. Diese Investition käme 2022 reichlich spät. Laut Lothar Seibt habe es die Aufstellung für die Geräte bereits Mitte des Jahres geben. „Ohne Sportgeräte kein Sport“, fügt er hinzu. „Wann genau sollen die Geräte 2022 da sein?“, will auch Sigrid Reinicke (Die Linke) wissen. Laut der Verwaltung gebe es dafür noch kein konkretes Datum. Der Plan sieht die Anschaffung der neuen Geräte irgendwann im Laufe des nächsten Jahres vor.

Ergänzt wurde der Beschluss zum Haushalt für 2022 um einen Punkt durch den Bürgermeister Jan-Hendrik Bahn. Kurz vor Ende stellt Bahn einen Antrag für mobile Luftfilteranlagen in Schulungs- und Betreuungsräumen. Vom Land gebe es dafür eine Förderung von 90 Prozent, so dass sich die Kosten für die Anschaffung gering halten. Die Mitglieder des Stadtrates stimmten einstimmig für den Antrag. Dieser wird im Nachgang im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt.