Trio holt in Köthen Sachen aus Altkleidercontainer - und muss diese zurückpacken

Köthen/MZ - Zwei Frauen und ein Mann im Alter zwischen 21 und 36 Jahren sind in dieser Woche dank eines Zeugenhinweises beim Diebstahl erwischt worden. Kurz vor Mitternacht hatten sie sich am Dienstag an einem Altkleidercontainer in der Köthener Lohmannstraße zu schaffen gemacht und dort verschiedene Bekleidungsgegenstände entnommen.

In unmittelbarer Nähe des Containers konnte das Trio mit mehreren gefüllten Plastiktüten durch Polizeibeamte gestellt werden. Obwohl die Sachen wieder zurück in den Container gepackt wurden, erwartet alle Tatbeteiligten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.