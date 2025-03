Trickdiebe in Bekleidungsgeschäft in Köthen - Nach Beratung fehlt das Handy vom Verkaufstisch

Köthen/MZ. - Wenn das Wort Trickbetrüger fällt, denken viele Menschen immer gleich an Telefon, ältere Menschen, Enkel- oder Omatrick. Weit gefehlt. Die Diebe sind mittlerweile viel dreister. Am helllichten Tag kommen sie in Läden, verwickeln das Personal in ein Gespräch und sind genau so plötzlich, wie sie gekommen sind, auch wieder verschwunden. So geschehen am Donnerstag in Köthen.

Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld am Freitag mitteilte, hatte ein Pärchen am Donnerstag gegen 14 Uhr ein Bekleidungsgeschäft in der Magdeburger Straße betreten

. Während die Frau die Betreiber in ein Verkaufsgespräch verwickelt hat und diese abgelenkt waren, verschwand ihr Begleiter ziemlich schnell wieder aus dem Laden. Als schließlich auch die Kundin das vermeintliche Interesse an der präsentierten Ware verloren hatte und das Geschäft verließ, musste der 54 Jahre alte Inhaber feststellen, dass sein Handy im Wert von etwa 1.300 Euro, das er auf einem Verkaufstisch abgelegt hatte, plötzlich nicht mehr auffindbar war.

Die Kundin konnte als circa 45 Jahre alt, etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß, von kräftiger Gestalt und mit schwarzen langen Haaren beschrieben werden. Ihr männlicher Begleiter war ungefähr 40 Jahre alt, kräftig, und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Zudem trug er kurze schwarze Haare und einen Vollbart. Gegen das Duo wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.