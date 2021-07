Köthen - Ein Polizeieinsatz im Damaschkeweg in Köthen hatte am Sonntag Aufsehen erregt. Wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Donnerstag mitteilte, war dort eine männliche Leiche gefunden worden. Dabei soll es sich um einen 35 Jahre alten Mann aus Köthen handeln. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Todesursache wird noch ermittelt.