Der Tierpark in Köthen verkauft ein Stickerheft zum 140-jährigen Bestehen. Darin werden auch die Stars der Einrichtung vorgestellt.

Tierische Stars zum Aufkleben - Tierpark in Köthen bringt eigenes Stickerheft zum Jubiläum raus

So sieht das Stickerheft des Tierparks aus.

Köthen/MZ. - Alpaka Lilli, Tiger Radja, Faultier Clyde und Co. gibt es jetzt zum Sammeln. Zu seinem 140-jährigen Bestehen hat der Tierpark in Köthen in dieser Woche ein Stickerheft herausgegeben. Insgesamt 116 Aufkleber können gesammelt und eingeklebt werden.