Garagenkomplex in Köthen steht zur Versteigerung - Mindestgebot knapp unter 30.000 Euro

Köthen/Berlin/MZ. - Die Frühjahrs-Auktion der Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) findet am Freitag, 22. März, ab 11 Uhr in Berlin, Hotel abba, Lietzenburger Straße 89, statt.

Insgesamt 60 Immobilien aus neun Bundesländern kommen mit einer Mindestgebotssumme von rund 8,5 Millionen Euro zum Aufruf. Darunter befindet sich auch ein Grundstück in Köthen an der Dessauer Straße, am Südrand eines Gewerbegebietes.

Ein Teil des Grundstücks ist mit einem massiv errichteten Garagenkomplex mit elf Garagen, von denen neun vermietet sind, bebaut. Die restliche Fläche ist mit Bäumen und Büschen bewachsen, teilweise verwildert. Das Mindestgebot für das circa 6.107 Quadratmeter große Grundstück liegt bei 28.000 Euro.

Nähere Informationen zu den Auktionsimmobilien und Versteigerungsbedingungen sind unter www.dga-ag.de zu finden.