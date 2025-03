In der Nacht von Montag auf Dienstag sind noch unbekannte Täter in der Langenfelder Straße in Köthen in eine Tankstelle eingedrungen.

Köthen/MZ. - In der Nacht von Montag auf Dienstag sind noch unbekannte Täter in der Langenfelder Straße in Köthen in eine Tankstelle eingebrochen. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Die Diebe öffneten zunächst gewaltsam die Tür des Tankstellengebäudes und erbeuteten im Anschluss eine unbekannte Menge an Tabakwaren. Auch die Kasse samt Geld ließen die Einbrecher mitgehen. Der geschätzte Schaden beläuft sich laut der Polizei auf rund 20.000 Euro.

In der Nacht zum Montag waren Einbrecher am Ortsrand von Peißen bei Bernburg in eine Tankstelle eingedrungen - mit einem blauen Mercedes-Kleintransporter, der durch die abgeriegelte Eingangstür fuhr. Dort stiegen zwei vermummte Männer aus und füllten zwei Umzugskartons mit Zigaretten und flüchteten. Ob es einen Zusammenhang gibt zwischen beiden Taten, ist offen.