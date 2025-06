Diebe waren auf einer Baustelle in Großbadegast unterwegs. Mit einem größeren Transporter oder sogar einem Lkw.

Stützpfeiler im Wert von 50.000 Euro von Baustelle gestohlen - Wer hat in Großbadegast etwas gesehen?

Die Diebe kamen am vergangenen Wochenende.

Großbadegast/MZ. - Stützpfeiler im Wert von rund 50.000 Euro haben Kriminelle am vergangenen Wochenende von einer Baustelle im Zehringer Weg in Großbadegast gestohlen. In der Meldung der Polizei ist die Rede von einer „größeren Anzahl“, wobei jeder Pfeiler rund 50 Kilogramm wiege, zum Transport sei „ein größeres Fahrzeug“ nötig gewesen.

Um Diebstähle auf Baustellen zu minimieren, empfiehlt die Polizei, das Gelände umfassend mit einem Zaun sowie einer Videoüberwachung und einer Alarmanlage zu sichern. Teure Werkzeuge in Baucontainern sollten zusätzlich gesichert werden.