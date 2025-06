Zum „Tag der offenen Tür“ hat die „Grundschule am Park“ in Wulfen zu Kaffee, Kuchen und Party auf dem Hof geladen. Zuvor durften Eltern den Schulalltag ihrer Kinder begleiten. Warum die letzte Schulwoche bei den Lehrern immer für gemischte Gefühle sorgt.

Wulfen/MZ. - Eltern, Schüler, Zukünftige und auch der ein oder andere Ehemalige – sie alle waren am vergangenen Freitag zum „Tag der offenen Tür“ in der „Grundschule am Park“ in Wulfen willkommen. Es wurde getanzt, gelacht und viel Kuchen genascht. Für die Lehrerschaft endete das Fest am Nachmittag mit einer Träne und einem Lächeln.