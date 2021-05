Stimmabgabe für 6. Juni - Wahlbüro in der Köthener Wallstraße ist geöffnet

Köthen - Seit dieser Woche hat das Wahlbüro in der Wallstraße 5 geöffnet. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Für die Wahlen zum Landrat von Anhalt-Bitterfeld sowie für die Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt am 6. Juni können hier Briefwahlunterlagen beantragt oder direkt vor Ort gewählt werden. „Bitte bringen Sie Ihre Wahlbenachrichtigung sowie einen gültigen Ausweis mit“, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Wahlbüro hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag: 9 bis 12 Uhr, Dienstag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Außerdem am Freitag, dem 4. Juni von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie am Samstag, dem 5. Juni, nochmals von 9 bis 12 Uhr.

Im Wahlraum sind besondere Hygienemaßnahmen einzuhalten

Bei der Stimmabgabe im Wahlbüro und in den Wahllokalen ist wegen der Pandemie einiges zu beachten: Im Wahlraum sind besondere Hygienemaßnahmen einzuhalten. Es gelten vor allem die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes und die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln im Wahlraum.

Wählerinnen und Wähler werden gebeten, zur Stimmabgabe einen eigenen Stift mitzubringen. „Bitte kommen Sie möglichst allein - ohne Begleitpersonen - zur Wahl; Hilfspersonen aus gesundheitlichen Gründen sind ausdrücklich zulässig“, heißt es in der Mitteilung weiter. (mz)