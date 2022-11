Stadtrat Südliches Anhalt ändert Satzung für Bestattungen

Warum in allen Ortsteilen Gemeinschaftsanlagen eingerichtet werden und welche Argumente der Bürgermeister gegen eine Verlängerung genannt hat.

Weißandt-Gölzau/MZ - Die Stadt Südliches Anhalt wird in den nächsten Monaten auf allen Friedhöfen in den Ortsteilen Flächen ausweisen für Urnengemeinschaftsanlagen (UGA). Auf diesen Arealen sollen dann die Urnen von Verstorbenen mit Namensschildern oder anonym beigesetzt werden können. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Stadtrat am Mittwochabend einstimmig, wobei sich zwei Volksvertreter ihrer Stimme enthielten.