Stadt Köthen erstattet Anzeige wegen gestohlener Radzählanlage

Köthen/MZ - Nachdem die Polizei bereits am Mittwoch auf den Diebstahl einer Radzählanlage in Köthen verwiesen hatte, reagiert nun die Stadtverwaltung mit einer die Straftat präzisierenden Pressemitteilung.

„Für die Planung neuer Radwege sowie für die Sanierung bestehender Radverbindungen sind die Messungen des Fahrradaufkommens eine wichtige Planungsgröße. Die Radzählanlage war dabei ein wichtiger Baustein, um die Bedingungen für den Radverkehr im Stadtgebiet zu verbessern. So entsteht der Stadt nicht nur ein empfindlicher Sachschaden, sondern es geht auch ein wichtiges Planungsinstrument verloren. Die Stadtverwaltung hat Anzeige erstattet“, erklärt Köthens Pressereferentin Caroline Hebestreit.

Die Anlage war auf dem Radweg zwischen Großpaschleben und Geuz installiert

Laut der Mitteilung soll die Radzählanlage, die der Stadt leihweise von der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen Sachsen-Anhalt (AGFK) zur Verfügung gestellt worden war, in der Zeit zwischen 8. und 13. Juli gestohlen worden sein. Die Anlage war auf dem Radweg zwischen Großpaschleben und Geuz installiert, um das Aufkommen an Radfahrenden auf dieser Strecke zu messen. An dieser Stelle verläuft auch der Europaradweg R1.

Die Anlage war mit einer schweren Metallkette an drei Baumstämmen mit einem Durchmesser von jeweils 15 Zentimetern gesichert. Im Zuge des Diebstahls wurden die drei Baumstämme abgesägt und die Radzählanlage wie auch die Zählschläuche und die Sicherung der Anlage komplett entfernt.

Der Wert von Anlage und Zubehör wird mit 3.700 Euro beziffert

Der Wert von Anlage und Zubehör wird mit 3.700 Euro beziffert. Ursprünglich sollte die Zählanlage den Radverkehr auf dieser Strecke noch bis zum 16. Juli messen. Sie war bereits an anderen Standorten im Stadtgebiet im Einsatz. In der Lindenstraße in unmittelbarer Nähe des Prinzessinhauses und in der Edderitzer Straße kurz hinter der Fahrradunterführung der B6n. Bereits an der Edderitzer Straße wurde die Zählanlage sabotiert. Die Zählschläuche der Anlage wurden von der Straße entfernt und die Zählung musste vorzeitig abgebrochen werden. In der Lindenstraße hingegen war die Zählung erfolgreich.

Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl der Radzählanlage stehen, sollten umgehend an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Nummer 03496/4260 gemeldet werden.