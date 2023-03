Sperrung in der Brunnenstraße in Köthen - Stromleitungen werden erneuert

Bauarbeiten dauern an

Die Bauarbeiten in der Brunnenstraße dauern an.

Köthen/MZ - Wegen einer Stromnetzerneuerung ist die Köthener Brunnenstraße bereits seit einiger Zeit gesperrt.

Im Zuge der erst kürzlich durchgeführten Erneuerung des Trafohäuschens in der August-Bebel-Straße verlegt die Firma Elektro Bohnefeld jetzt verschiedene Kabel um. Die alte Trasse wird außer Betrieb und die neue in Betrieb genommen. Zudem bekommt der anliegende Kreisverband der Volkssolidarität in der Brunnenstraße einen neuen Netzanschluss.

Derzeit erledigen die Mitarbeiter der Firma Elektro Bohnefeld dort noch letzte Restarbeiten. Anschließend sollen in der Halleschen Straße weitere Netzerneuerungen vorgenommen werden.