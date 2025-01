In Deutschland gibt es keine generelle Winterreifenpflicht. Ein 18-jähriger Renault-Fahrer hat nach einem Unfall in Köthen nun trotzdem Ärger.

Sommerreifen im Winter - Renault-Fahrer drohen nach Unfall in Köthen Geldstrafen und Punkte in Flensburg

Köthen/MZ. - Weil er auf winterglatten Straßen mit Sommerreifen unterwegs war und einen Unfall verursacht hat, drohen einem 18 Jahre jungen Mann eine Geldstrafe und zwei Punkte in Flensburg.

Eine 55 Jahre alte Frau hatte am Donnerstag, 9. Januar, gegen 16.30 Uhr mit ihrem Nissan in Köthen die Maxim-Gorki-Straße in Richtung der Straße „Am Wasserturm“ befahren. An der Einmündung musste sie verkehrsbedingt halten. Ein sich hinter ihr befindlicher 18-jähriger Renault-Fahrer konnte sein Auto nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf. Die Schadenssumme war überschaubar: Am Renault wurde er von der Polizei auf etwa 1.000 Euro geschätzt, am Nissan auf etwa 500 Euro.

Die eingesetzten Beamten stellten während der Unfallaufnahme fest, dass am Renault keine wintertauglichen Reifen angebracht waren, obwohl die Fahrbahn zur Unfallzeit mit einer Schneedecke überzogen war.

Die Polizei wies den 18-Jährigen darauf hin, dass es zwar keine generelle Winterreifenpflicht in Deutschland gibt. Allerdings seien bei Eis- oder Schneeglätte nur Winterreifen zulässig. Bei einem Verstoß drohen einem Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg. Kommt es durch fehlende Winterreifen zu einem Verkehrsunfall muss ein Fahrer mit einer Geldbuße von 120 Euro und zusätzlich mit einem Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen. Entsprechende Ermittlungen gegen den 18-Jährigen wurden eingeleitet.