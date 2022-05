So will Landrat Grabner mehr auf Sorgen und Nöte der Bauern in Anhalt-Bitterfeld eingehen

Köthen/MZ - In Sachsen-Anhalts Landwirtschaft und auch in jene im Landkreis Anhalt-Bitterfeld kommt offensichtlich frischer Wind. Die sowohl im Land als auch im Landkreis in Form von Landrat Andy Grabner federführende CDU hält sich nicht bei Vorreden aus dem Wahlkampf auf, sondern ist schon am Umsetzen.