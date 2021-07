So klingt die neue Hymne des FC Eintracht Köthen

Köthen/MZ - Ein Konfettiregen geht über Team drei nieder, den Gewinnern des C- und D-Jugendturniers. Aus den Lautsprechern am Fußballplatz schallt unterdessen: „Du bist der beste Verein auf der Welt. Für dich tun wir alles, nur das zählt.“

Kurz zuvor hatte Mathias Blum, der Vizepräsident des FC Eintracht Köthen, eine Überraschung angekündigt. Und nun erleben die Fußballer und ihre Gäste im Köthen-Energie-Sportpark am Jürgenweg eine Premiere. Erstmals ist die neue Hymne zu hören.

Aus einigen Eckpunkten zum Verein machte ein Musikproduzent schließlich die Hymne der FC Eintracht Köthen

Der Verein ist bekannt für verrückte Einfälle. „Wir sagen seit Jahren: Irgendwann wird es ruhiger“, merkt Mathias Blum an und schmunzelt. Doch die nächste Idee lässt nie lange auf sich warten. Bei einem Vorstandstreffen wurde darüber nachgedacht, mit welchen Aktionen es nach der Corona-Pause weitergehen könnte. Da kamen die Mitglieder irgendwie auch auf Musik zu sprechen und darauf, dass auf dem Platz auch mal etwas anderes laufen könnte als die bekannten Stimmungsgaranten. Eine eigene Hymne. Der Verein hatte sogar schon mal eine. Die wurde jedoch schon jahrelang nicht mehr gespielt.

Einen Musikproduzenten kannte niemand. Und selbst eine Hymne zu komponieren, das traute sich im Vorstand erst recht keiner zu. Eine Recherche im Internet führte zu Christian Wiesing. Der Toningenieur und Musikproduzent komponiert auch Vereinshymnen.

Aus einigen Eckpunkten zum Verein machte er schließlich zwei Vorschläge. Verschiedene Texte. Verschiedene Variationen. Der Favorit des Vorstandes wurde hier und da noch ein wenig verändert und schon hatte der FC Eintracht Köthen seinen eigenen Partyhit.

„Man ist da ein bisschen sarkastisch, geht ins äußerst Übertriebene rein, um die Leute zum Schmunzeln zu bringen“

„Was ist wichtig bei so einer Hymne? Ein einprägsamer Refrain und natürlich so viel Übertreibung wie möglich“, sagt Mathias Blum und lacht. „Man ist da ein bisschen sarkastisch, geht ins äußerst Übertriebene rein, um die Leute zum Schmunzeln zu bringen.“

Und genau so klingt es auch, was am Freitagabend erstmals aus den Lautsprechern dröhnt: „Am Jürgenweg ist unser Revier. Die Gegner wissen genau wie wir, dass für sie hier nix zu holen ist.“ Und dann im Refrain: „Ja, das ist unsere Eintracht. Wir haben hier ein Feuer entfacht.“

Die Hymne soll ab sofort vor jedem Spiel im Köthen-Energie-Sportpark zu hören sein

Beim vereinsinternen Abschluss- und Eröffnungsturnier stehen an diesem Tag alle Mannschaften des FC Eintracht Köthen auf dem Platz. Zuerst spielen E- und F-Junioren, dann C- und D-Junioren. Am Abend folgen A- und B-Jugend, erste und zweite Mannschaft sowie Alte Herren.

Was genau es mit der Überraschung auf sich hat, weiß zur Siegerehrung der C- und D-Jugend nur der Vorstand. Die Hymne kommt an. Sie soll ab sofort vor jedem Spiel im Köthen-Energie-Sportpark zu hören sein. „Vielleicht auch noch in 50, 60, 70 Jahren. Das wäre der größte Wunsch, dass sich das so lange durchzieht“, sagt Mathias Blum, der die Hymne über seine Immobilienagentur gesponsert hat.