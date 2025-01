Nachdem er eine Gruppe Jugendlicher im Skatepark in Köthen im Dezember mit einer Machete bedrohte, ist nun ein 19-Jähriger festgenommen worden.

In Köthen wurde ein 19 Jahre alter Mann festgenommen, der Jugendliche mit einer Machete bedroht haben soll.

Köthen. - Bereits am 13. Dezember wurde eine Gruppe Jugendlicher im Skatepark in der Jürgenstraße in Köthen von einem Mann mit einer Machete bedroht, wie die Polizei meldete.

Lesen Sie auch: Mann bedroht Kinder an Skatepark mit Machete und klaut E-Scooter – So sieht der Täter aus

Der Mann habe von drei 14- und 15-Jährigen zunächst Bargeld gefordert, so die Beamten. Als dies nicht zum gewünschten Erfolg führte, sei er mit dem E-Scooter eines 12 Jahre alten Jungen geflüchtet.

Nun habe nach Hinweisen aus der Bevölkerung ein 19 Jahre alter Mann festgenommen werden können. In seiner Wohnung sollen am Mittwoch die Machete und weitere Beweismittel im Zusammenhang mit dem Raub gefunden worden sein. Der Mann befinde sich in Untersuchungshaft.