Sechs statt neun Ausschüsse in Anhalt-Bitterfeld: Landrat Grabner will effizienteres Arbeiten

Köthen/MZ. - Der Kreistag von Anhalt-Bitterfeld hatte letzte Woche seine erste reguläre Sitzung. Am heutigen Dienstag nehmen nun auch die Fachausschüsse ihre Arbeit auf. Den Anfang macht der Bau-, Wirtschafts-, Verkehrs-, Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss, am Donnerstag folgt der Sozial-, Gesundheits- und Jobcenterausschuss. Beide sind in dieser Zusammensetzung neu, denn aus vier Ausschüssen hat Landrat Andy Grabner (CDU) im Zuge seiner Strukturreform in der Landkreisverwaltung zwei gemacht.