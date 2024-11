Am Wasserturm in Köthen hat es am frühen Mittwochmorgen einen Unfall gegeben, bei dem über 30.000 Euro Sachschaden entstanden.

Schwerer Unfall am Wasserturm in Köthen: Kia kracht am frühen Morgen gegen fünf geparkte Autos

Köthen/MZ. - Am Wasserturm in Köthen hat es am frühen Mittwochmorgen, 27. November, einen Unfall gegeben, bei dem sechs Autos beschädigt wurden. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst Dessau am Donnerstag gemeldet.

Zu dem Unfall ist es kurz vor 4 Uhr gekommen: Die 49-jährige Fahrerin eines Kia hatte nach Angaben der Polizei die Straße Am Wasserturm in Richtung Köthen befahren. Während der Fahrt sei das Auto dann aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort kollidierte es mit insgesamt fünf, am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Der Kia kam nach den Kollisionen am linken Fahrbahnrand zum Stehen.

Verletzt wurde niemand. Der Kia war allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen liegt der entstandene Gesamtsachschaden bei etwa 33.000 Euro. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.