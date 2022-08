Schlosspark in Köthen wird wieder zum bunten „Schlosstraum“

Köthen/MZ - „Es ist das dritte Mal, so dass man schon von einer Tradition sprechen kann“, findet Christine Friedrich. Die Geschäftsführerin der Köthen Kultur und Marketing GmbH (KKM) freut sich, dass der „Schlosstraum“ am 20. August ausverkauft ist. Mit 600 Besuchern wird der „wieder wunderbar beleuchtete“ Schlosspark an diesem Abend gut gefüllt sein. Aus ihrer Sicht, meint Christine Friedrich, sei damit nach zwei coronabedingt weniger frequentierten Veranstaltungen zahlenmäßig die Grenze erreicht.

Um 20.30 Uhr erwachen zur blauen Stunde erneut sonderbare Gestalten zum Leben. Zu den professionellen Künstlern wie Stelzenläufern, Akrobaten, Tänzern, Musikern und Komikern gesellen sich Köthener Akteure, um auf mehreren kleineren und größeren Bühnen im äußeren Schlosshof, im Park und am Wasser ihre Künste zu zeigen.

Erstmals wird auch das Veranstaltungszentrum als Spielstätte einbezogen

Thematisch lehnt sich der „Schlosstraum“ an die zwanziger Jahre an. So werden am Dürerbundhaus auch Köthener Stadtansichten aus dieser Zeit zu sehen sein. Ein „auf extrem lustige Weise dauerschlechtgelaunter Zauberer“ wird nach Aussage von Christine Friedrich in die Rolle des Moderators schlüpfen.

Und erstmals wird auch das Veranstaltungszentrum als Spielstätte einbezogen und ist an jenem Abend nach einem kleinen Spaziergang durch den Park über die Hintertür zu erreichen. Die Zuschauer flanieren zwischen den einzelnen Bühnen, können je nach Lust und Laune verweilen, sich ihren „Schlosstraum“ damit selbst zusammenstellen, um sich beim artistischen Finale zu treffen. „Es wird wieder ein zauberhafter Abend“, verspricht die KKM-Chefin.

Die Museen im Schloss Köthen sind am 20. August zusätzlich von 18 bis 20.30 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.