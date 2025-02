Ein gemeldeter „Gebäudebrand“ hat am Donnnerstag in Aken für Aufregung gesorgt. Welche Theorie es zum Ausbruch gibt.

Schleppdach geht in Aken in Flammen auf - 58 Einsatzkräfte bei „Gebäudebrand“ im Einsatz

Feuer in Aken

Aken/MZ. - Die Feuerwehr in Aken musste am Donnerstagnachmittag anrücken, um einen Gebäudebrand am Schützenplatz zu löschen. 13 Einsatzfahrzeuge aus Aken, Reppichau, Osternienburg und Trebbichau mit 58 Kameraden waren vor Ort, informiert Einsatzleiter Christoph Werlitz.