Gröbzig/MZ. - Mit einem Fall von Unfallflucht hat sich das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld gegenwärtig zu beschäftigen.

Nach Angaben in einer Pressemitteilung fuhr ein derzeit unbekannter Nutzer eines Sattelzuges am Dienstag gegen 5.30 Uhr in Gröbzig auf der Jahnstraße aus Richtung Könnersche Straße kommend. Auf Höhe des Walkhoffrings bog er zunächst nach rechts in diesen ab, um sodann wieder rückwärts in die Jahnstraße zurückzusetzen. Dabei kam es zu einer Kollision mit der Wand eines Wohnhauses.

Durch Zeugen konnte beobachtet werden, dass der Fahrer nicht anhielt, sondern die Unfallstelle pflichtwidrig in Richtung Köthener Straße verließ. Der Sachschaden an der Hauswand wurde mit rund 3.000 Euro angegeben. „Die Ermittlungen zum Unfallflüchtigen wurden aufgenommen und dauern an“, so die Polizei.