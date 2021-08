RTL widmet Familie Ritter aus Köthen am Mittwoch eine letzte Sendung

Karin Ritter in einer früheren Stern-TV-Folge.

Köthen/MZ/KE - Der Fernsehsender RTL wird sich am Mittwoch, 11. August, wahrscheinlich letztmalig mit der Köthener Familie Ritter beschäftigen, die der Sender über 20 Jahre begleitet und dadurch bekannt gemacht hat. Unter dem Titel „Ein Leben zwischen Gewalt, Alkohol und Rechtsextremismus: Wie geht es nach Karin Ritters Tod mit der Familie weiter?“ wird das Thema die gesamte Sendung von etwa 105 Minuten einnehmen, abzüglich der üblichen Werbepausen.

In der Sendung kommt unter anderem auch noch einmal der Vorsitzende des Köthener Stadtrates Georg Heeg (CDU) zu Wort, den die Redakteure bei ihren verschiedenen Besuchen in der Kreisstadt von Anhalt-Bitterfeld mehrfach befragt hatten. Die Sendung startet am Mittwochabend um 22.15 Uhr.

Karin Ritter war Ende Januar 2021 verstorben. Schon im Februar hatte RTL ein Spezial unter der Überschrift „So waren ihre letzten Monate“ gesendet. Die Söhne von Karin Ritter sitzen Gefängnisstrafen ab.