Rotarier Bernburg-Köthen spenden für durch Corona ausgefallene Schwimmkurse von Grundschülern

Übergabe der Spende an der Köthener Badewelt

Köthen/MZ - Eine Spende in Höhe von 1.000 Euro haben Thomas Stephan, Dietmar Bräuer (v. li.) und Jörg Bagdahn (2. v. re.) vom Rotary Club Bernburg-Köthen an die Betriebsleiterin der Köthener Badewelt Mandy Kassur und an David Rieck (re.) von der Wohnungsgesellschaft Köthen überreicht.

Das Geld ist für die Durchführung von Schwimmkursen für Schulkinder der dritten Klassen, bei denen im vergangenen Jahr der schulische Schwimmkurs coronabedingt ausfallen musste, bestimmt. Der Club möchte Badeunfällen vorbeugen.