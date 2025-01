Von Aken nach Australien Reise über den Indischen Ozean: Jüdisches Gebetsbuch wird in Aken an australische Familie zurückgegeben

Eine Familie kommt aus dem 16.000 Kilometer entfernten Kontinent Australien in die Stadt an der Elbe, um ein altes Gebetsbuch in Empfang zu nehmen. Warum das keine leichte Reise gewesen ist.