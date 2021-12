Reaktion auf Corona-Lage: Sitzung des Stadtrates im Südlichen Anhalt wird abgesagt

Ein Handzeichen in einer Ratssitzung (Symbolbild)

Südliches Anhalt/MZ - Die Sitzung des Stadtrates Südliches Anhalt am Mittwochabend fällt aus. Eigentlich sollte sie um 19 Uhr im Sport- und Kulturzentrum Weißandt-Gölzau beginnen. Aber angesichts der aktuellen Corona-Lage habe er sich mit der Ratsvorsitzenden Kerstin Rinke auf eine Absage geeinigt, informierte Bürgermeister Thomas Schneider am Dienstag.

„Minimierung der Anzahl und der Länge von Kontakten“

Das diene „der Minimierung der Anzahl und der Länge von Kontakten“. Bei der aktuellen, sehr langen Tagesordnung - es stand unter anderem die Umbenennung vieler Straßen darauf - habe man damit rechnen müssen, dass sich viele Personen über längere Zeit in einem geschlossenen Raum aufhalten, so Schneider. Er betonte, es gehe nicht darum, die Diskussion zu Streitthemen einschlafen zu lassen, sondern um einen verantwortungsvollen Umgang mit der Pandemiesituation.

Schon in den vorangegangenen Ausschusssitzungen, bei denen das Thema Straßennamen auch besprochen wurde, waren deutlich mehr Bürger als Zuhörer gekommen als sonst bei solchen Veranstaltungen üblich. Der Stadtrat selbst hat knapp 30 Mitglieder.

Die Sitzung soll am 14. Dezember nachgeholt werden

Die Sitzung soll am 14. Dezember nachgeholt werden, dann aber mit gekürzter Tagesordnung. Nur die dringend noch in diesem Jahr zu behandelnden Themen sollen darauf stehen. Dem Vernehmen nach zählen dazu zum Beispiel die Straßenumbenennungen in Glauzig und Rohndorf, die getrennt von den anderen Ortsteilen behandelt wurden. Andere Themen sollen dann erst im neuen Jahr im Stadtrat behandelt werden.