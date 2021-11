Rauchwolke über Gewerbegebiet: Silo einer Tischlerei brennt im Köthener Osten

Köthen/MZ - Um 9.55 Uhr wurde die Feuerwehr Köthen am Montag zum Brand eines Späne-Silos in eine Tischlerei im Gewerbegebiet Ost in Köthen gerufen. Weil das Feuer drohte, auch in nebenliegende Anlagen einzudringen, wurden zudem die Kameraden der Wehren aus Arensdorf und Wülknitz alarmiert und die Drehleiter der Feuerwehr Aken angefordert. Insgesamt waren rund 30 Feuerwehrleute vor Ort.

„Als wir ankamen, lag eine Rauchwolke über dem gesamten Gewerbegebiet und das Silo stand im Vollbrand. Wir haben drei Trupps mit Atemschutzgeräten ausgerüstet und sind dann mit Innen- und Außenangriff in die Bekämpfung des Brandes gegangen. So konnten wir das Feuer recht schnell in den Griff bekommen“, sagte Einsatzleiter Yves Kluge.