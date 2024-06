Täter unbekannt Rassistische Attacke in Köthen: Unbekannte randalieren an Studentenwohnheim

Unbekannte Randalierer haben in der Nacht zum Sonntag an einem Studentenwohnheim in Köthen Scheiben und Gegensprechanlagen zerstört. Dabei riefen sie ausländerfeindliche Parolen. Die Polizei ermittelt.